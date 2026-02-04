Іспанія

Іспанський гранд розглядає варіант із підписанням українського захисника

Український легіонер Евертона Віталій Миколенко потрапив до сфери інтересів одного з лідерів іспанської Ла Ліги. За інформацією видання Fichajes, мадридський Атлетіко предметно зацікавився 26-річним лівим захисником. Матрацники уважно стежать за ситуацією навколо гравця збірної України.

Головним фактором, який приваблює команду Дієго Сімеоне, є термін дії угоди футболіста з ліверпульським клубом. Поточний контракт Миколенка з ірисками розрахований до літа 2026 року. Це відкриває для Атлетіко привабливу перспективу підписати досвідченого гравця АПЛ абсолютно безкоштовно — на правах вільного агента, якщо сторони не домовляться про пролонгацію угоди в Англії.

У нинішній компанії Віталій відіграв 20 ігор за Евертон в АПЛ, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює українця о 25 млн євро.