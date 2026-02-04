Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку англійської ліги, який відбувся 3 лютого 2026 року.

Арсенал у матчі півфіналу Кубка англійської ліги вдруге обіграв на власному полі суперників за лондонським дербі в особі Челсі (1:0).

Команді Мікеля Артети треба було втримати перевагу після першої гри (3:2), а вийшло навіть краще.

"Каноніри" не надто квапились розвивати свій успіх, проте й суперники особливого просування в атаці в цій грі так і не отримали, а в компенсований час господарі ще й додатковий м’яч забили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Челсі у рамках півфіналу Кубка ліги-2025/26:

Арсенал — Челсі 1:0 (перший матч — 3:2)

Гол: Гаверц, 90+7

Арсенал: Аррісабалага — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Езе, Субіменді, Райс — Мадуеке (Троссар, 69), Йокерес (Гаверц, 69), Мартінеллі.

Челсі: Санчес — Фофана, Чалоба, Гато (Естеван, 60) — Гюсто (Ачімпонг, 87), Кайседо, Сантос (Гарначо, 74), Е. Фернандес, Кукурелья — Жуан Педро, Делап (Палмер, 60).

Попередження: Делап, Естеван