Стів Кларк особисто переконує гравця приєднатися до лав національної збірної перед поїздкою на ЧС-2026.

Федерація футболу Шотландії близька до того, щоб залучити під свої прапори нападника Ньюкасла Гарві Барнса. На фоні помітного прогресу та першого у XXI столітті виходу на Мундіал, шотландці прагнуть максимально підсилити склад перед великим турніром.

Ключову роль у перемовинах відіграє головний тренер Стів Кларк, який витрачає чимало зусиль на особисті розмови з Барнсом.

Якщо гравець погодиться на зміну громадянства, він зможе взяти участь у чемпіонаті світу, що пройде влітку 2026 року в Північній Америці.

Варто зазначити, що Гарві Барнс має у своєму активі вихід на поле у складі збірної Англії у товариському матчі 2020 року. Проте, згідно з актуальними нормативами ФІФА, цей факт більше не є перешкодою для виступів за іншу національну команду.