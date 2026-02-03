У контракті португальського тренера прописана спеціальна умова на випадок пониження до Чемпіоншипу.
Нуну Ешпіріту Санту, Getty Images
03 лютого 2026, 23:23
Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту може бути звільнений без виплати компенсації, якщо лондонський клуб за підсумками сезону вилетить з Прем’єр-ліги. Про це повідомляє The Athletic з посиланням на джерела, обізнані з деталями контракту наставника.
52-річний португалець підписав із "молотобійцями" трирічну угоду після призначення на посаду, змінивши Грема Поттера. Водночас у договорі передбачено пункт, згідно з яким клуб не зобов’язаний виплачувати неустойку у разі звільнення тренера, якщо команда опиниться у Чемпіоншипі.
Попри складну турнірну ситуацію, керівництво клубу досі підтримує Нуну. У січні повідомлялося, що у Вест Гемі не було негайного бажання звільняти фахівця навіть після поразки 0:3 від Вулвергемптона, який на той момент посідав останнє місце та здобув першу перемогу в сезоні.
З моменту призначення наприкінці вересня Нуну Ешпіріту Санту провів з командою 19 матчів у Прем’єр-лізі, здобувши чотири перемоги, п’ять разів зігравши внічию та зазнавши десяти поразок. Після поразки від Челсі з рахунком 2:3 Вест Гем залишається в зоні вильоту та відстає на шість очок від Лідса і Ноттінгем Форест, які йдуть 16-м та 17-м відповідно.
У разі звільнення Нуну клуб здійснить уже п’яте постійне призначення головного тренера за останні сім років — після періодів роботи Девіда Моєса, Хулена Лопетегі та Грема Поттера.
Найближчі матчі Вест Гем проведе проти Бернлі 7 лютого та Манчестер Юнайтед 10 лютого, що можуть стати визначальними для подальшої долі португальського наставника.