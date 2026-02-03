Англія

У контракті португальського тренера прописана спеціальна умова на випадок пониження до Чемпіоншипу.

Головний тренер Вест Гема Нуну Ешпіріту Санту може бути звільнений без виплати компенсації, якщо лондонський клуб за підсумками сезону вилетить з Прем’єр-ліги. Про це повідомляє The Athletic з посиланням на джерела, обізнані з деталями контракту наставника.

52-річний португалець підписав із "молотобійцями" трирічну угоду після призначення на посаду, змінивши Грема Поттера. Водночас у договорі передбачено пункт, згідно з яким клуб не зобов’язаний виплачувати неустойку у разі звільнення тренера, якщо команда опиниться у Чемпіоншипі.

Попри складну турнірну ситуацію, керівництво клубу досі підтримує Нуну. У січні повідомлялося, що у Вест Гемі не було негайного бажання звільняти фахівця навіть після поразки 0:3 від Вулвергемптона, який на той момент посідав останнє місце та здобув першу перемогу в сезоні.

З моменту призначення наприкінці вересня Нуну Ешпіріту Санту провів з командою 19 матчів у Прем’єр-лізі, здобувши чотири перемоги, п’ять разів зігравши внічию та зазнавши десяти поразок. Після поразки від Челсі з рахунком 2:3 Вест Гем залишається в зоні вильоту та відстає на шість очок від Лідса і Ноттінгем Форест, які йдуть 16-м та 17-м відповідно.

У разі звільнення Нуну клуб здійснить уже п’яте постійне призначення головного тренера за останні сім років — після періодів роботи Девіда Моєса, Хулена Лопетегі та Грема Поттера.

Найближчі матчі Вест Гем проведе проти Бернлі 7 лютого та Манчестер Юнайтед 10 лютого, що можуть стати визначальними для подальшої долі португальського наставника.