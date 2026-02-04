Гравець пасує під стиль Ковача, тому навряд чи залишить клуб.
Рамі Бенсебаїні, Getty Images
04 лютого 2026, 14:06
Турецькі клуби традиційно активізувались на трансферному ринку за рахунку більш пізнього закриття зимового вікна, аніж у провідних європейських чемпіонатах.
І зокрема Галатасарай активно намагається знайти підсилення для власної лінії оборони.
Можливо, це відбудеться за рахунок підписання алжирця Рамі Бенсебаїні з дортмундської Боруссії.
Гравець після трансферу з Менхенгладбаха не одразу почав отримувати значну кількість ігрової практики, але Ніко Ковач вважає його важливою частиною колективу, і тому дав можливість себе проявити в 20 матчах (1544 хвилин) цього сезону, за що футболіст віддячив трьома голами та одним асистом.
За півтора роки до завершення контракту Бенсебаїні із "джмелями" Галатасарай оцінив його перехід у 10 млн євро та намагається дотиснути Боруссію.