Італія

Угода мала завершитись уже влітку.

Хорватський півзахисник Тома Башич перейшов до римського Лаціо ще влітку 2021 року, проте вже відзначався орендою до Салернітани та навряд чи міг вважатись гравцем основного складу "орлів" за нинішніх умов.

Однак 29-річний виконавець продовжує демонструвати свою лояльність клубу, і коли дійшла справа до необхідності продовжити контракт, який мав завершитись уже найближчого літа, перемовини були напрочуд невимушеними з обох сторін.

Повідомляються, що сторони на певному етапі домовились про нову угоду до 2029 року із зарплатнею в 1,8 млн євро за сезон + один рік автоматичного продовження в разі виконання перших умов.

Проте одна справа домовитись, а геть інша — залишити підписи під необхідними документами.

Із цим у клубу виникли певні затримки, незважаючи на тиск головного тренера Мауріціо Саррі, який прагне зберегти гравця, допоки по нього не прийшли інші клуби з кращими пропозиціями.

Тим часом Башич провів 16 матчів (1225 хвилин) у цьому сезоні, забив один гол та віддав два асисти.