Україна

Нападник Шахтаря не виключає можливість зміни спортивного громадянства заради участі на Чемпіонаті світу.

Нападник донецького Шахтаря Педріньйо прокоментував чутки щодо можливої зміни спортивного громадянства. Бразилець дав зрозуміти, що двері до збірної України для нього не зачинені, особливо з огляду на перспективи команди пробитися на Мундіаль.

Футболіст не приховує, що його пріоритетом завжди була національна команда Бразилії, проте він прагматично дивиться на речі та готовий аналізувати альтернативні варіанти.

"Мені потрібно було б добре все зважити, враховуючи свою кар’єру та родину. Участь у Чемпіонаті світу — це мрія. Я завжди мріяв грати за збірну Бразилії, але я б сів із сім’єю та проаналізував, чи буде це позитивним кроком для мого розвитку", — зазначив гравець.

Педріньйо також підкреслив, що успіхи української збірної є вагомим аргументом у цьому питанні:

"Збірна України близька до виходу на Чемпіонат світу. Якщо це рішення додасть цінності моїй кар’єрі, я серйозно його розгляну. Але, звісно, моя головна дитяча мрія — виступати за збірну Бразилії", — резюмував він.

У нинішній кампанії, Педріньйо відіграв за гірників 20 ігор у всіх турнірах, забив 5 мʼячів та віддав 7 результативних передач.