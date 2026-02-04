Англія

Арсенал удруге обіграв Челсі та вийшов до фіналу Кубка ліги

Команда Мікеля Артети на власному полі витерпіла спроби суперників відігратись, після чого добила.

Арсенал — Челсі, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Арсенал — Челсі 1:0 (перший матч — 3:2)

Гол: Гаверц, 90+7 Арсенал: Аррісабалага — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Езе, Субіменді, Райс — Мадуеке (Троссар, 69), Йокерес (Гаверц, 69), Мартінеллі. Челсі: Санчес — Фофана, Чалоба, Гато (Естеван, 60) — Гюсто (Ачімпонг, 87), Кайседо, Сантос (Гарначо, 74), Е. Фернандес, Кукурелья — Жуан Педро, Делап (Палмер, 60).



Попередження: Делап, Естеван