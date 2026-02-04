Football.ua представляє прев'ю матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка англійської ліги, який пройде 4 лютого та розпочнеться о 22:00.
Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед, Getty Images
04 лютого 2026, 08:00
Шлях до Вемблі виходить на фінішну пряму — Манчестер Сіті та Ньюкасл Юнайтед вдруге за два тижні зійдуться у півфінальному протистоянні Кубка англійської ліги. Після перемоги 2:0 у першому матчі на Сент-Джеймс Парк команда Пепа Гвардіоли має комфортну, але аж ніяк не гарантовану перевагу, тоді як Ньюкасл змушений шукати майже ідеальний вечір, аби перевернути хід дуелі на Етіхаді.
МАНЧЕСТЕР СІТІ — НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД
СЕРЕДА, 4 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0
Манчестер Сіті підходить до матчу-відповіді у звичному для себе режимі контролю й упевненості, особливо коли справа доходить до ігор на Етіхад Стедіум. Попри неоднозначні результати в останніх матчах у всіх турнірах, вдома "містяни" виглядають грізно: три поспіль перемоги, у яких команда в середньому забивала майже п’ять м’ячів за гру та дозволяла суперникам створювати мінімум моментів.
Команда Пепа Гвардіоли традиційно комфортно почувається у Кубку ліги — Сіті виграв 11 із 15 останніх матчів у турнірі та не програвав у 16 із 20. Особливо переконливо виглядає статистика домашніх поєдинків: 11 перемог у 12 матчах на цій стадії змагань. Навіть з урахуванням кадрових втрат, глибина складу дозволяє господарям не знижувати темп і диктувати умови гри. Проте проблеми з утриманням переможного рахунку у "містян" все ж є — достатньо згадати останній поєдинок в АПЛ проти Тоттенгема, де підопічні Гвардіоли мали перевагу в два голи за підсумками першого тайму, але втратили її після перерви. Зараз Сіті також має два м'ячі переваги...
Для Ньюкасла, який є чинним володарем трофею, матч у Манчестері — справжній тест на характер і віру в диво. Команда Едді Гау переживає непростий відрізок: серія без перемог у кількох турнірах поспіль, проблеми з реалізацією моментів і вразлива гра на виїзді, де "сороки" не можуть виграти у більшості останніх матчів. Остання гра проти Ліверпуля завершилася нищівною поразкою з рахунком 1:4 — такий собі гучний дзвіночок, що в Ньюкаслі зараз далеко не всі ідеально.
Водночас Кубок англійської ліги традиційно залишається турніром, у якому Ньюкасл почувається впевненіше, ніж у чемпіонаті. Перемоги в 15 із 20 останніх кубкових матчів і вміння грати на результат залишають команді шанси навіть за складних обставин. Особливу увагу варто звернути на Гарві Барнса — одного з найрезультативніших гравців команди цього сезону, здатного вирішити епізод навіть за мінімуму простору. У цьому контексті також не можна не згадати про Ентоні Гордона.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.81, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 4.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.75.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Геї, Аке, Аїт-Нурі — Родрі, Бернарду Сілва, Рейндерс, Шеркі, Доку — Голанд
НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Берн, Мерфі, Голл — Бруно, Тоналі, Майлі — Барнс, Вольтемаде, Гордон
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:2