СЕРЕДА, 4 ЛЮТОГО, 22:00 ▪️ ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОНІ ГАРРІНГТОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS ▪️ ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0

Манчестер Сіті підходить до матчу-відповіді у звичному для себе режимі контролю й упевненості, особливо коли справа доходить до ігор на Етіхад Стедіум. Попри неоднозначні результати в останніх матчах у всіх турнірах, вдома "містяни" виглядають грізно: три поспіль перемоги, у яких команда в середньому забивала майже п’ять м’ячів за гру та дозволяла суперникам створювати мінімум моментів.

Команда Пепа Гвардіоли традиційно комфортно почувається у Кубку ліги — Сіті виграв 11 із 15 останніх матчів у турнірі та не програвав у 16 із 20. Особливо переконливо виглядає статистика домашніх поєдинків: 11 перемог у 12 матчах на цій стадії змагань. Навіть з урахуванням кадрових втрат, глибина складу дозволяє господарям не знижувати темп і диктувати умови гри. Проте проблеми з утриманням переможного рахунку у "містян" все ж є — достатньо згадати останній поєдинок в АПЛ проти Тоттенгема, де підопічні Гвардіоли мали перевагу в два голи за підсумками першого тайму, але втратили її після перерви. Зараз Сіті також має два м'ячі переваги...

Для Ньюкасла, який є чинним володарем трофею, матч у Манчестері — справжній тест на характер і віру в диво. Команда Едді Гау переживає непростий відрізок: серія без перемог у кількох турнірах поспіль, проблеми з реалізацією моментів і вразлива гра на виїзді, де "сороки" не можуть виграти у більшості останніх матчів. Остання гра проти Ліверпуля завершилася нищівною поразкою з рахунком 1:4 — такий собі гучний дзвіночок, що в Ньюкаслі зараз далеко не всі ідеально.

Водночас Кубок англійської ліги традиційно залишається турніром, у якому Ньюкасл почувається впевненіше, ніж у чемпіонаті. Перемоги в 15 із 20 останніх кубкових матчів і вміння грати на результат залишають команді шанси навіть за складних обставин. Особливу увагу варто звернути на Гарві Барнса — одного з найрезультативніших гравців команди цього сезону, здатного вирішити епізод навіть за мінімуму простору. У цьому контексті також не можна не згадати про Ентоні Гордона.