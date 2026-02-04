Англія

Керманич Челсі прокоментував поразку від Арсеналу.

Напередодні лондонський Челсі вдруге програв дербі Арсеналу на стадії півфіналу Кубка англійської ліги.

Арсенал — Челсі 1:0 Відео гола та огляд матчу Кубка ліги

Після завершення гри головний тренер "синіх" Ліам Росеньйор прокоментував виступ власної команди.

"У обох матчах ми спостерігали явні покращення в грі нашої команди. Програвати завжди було боляче. Ми хотіли пройти далі. Ми повинні продовжувати вдосконалюватись.

Я не можу дорікнути команді в завзятості, інтенсивності чи боротьбі. Пам’ятайте, що це — лише початок нашого шляху. Ми хочемо досягти результатів. Зараз ми повинні відпочити та відновитись. У нас ще одна гра через три дні, потім ще через три дні, а потім — ще одна.

Педру Нету та Ріс Джеймс отримали невеликі травми. Вони просто занадто сильно викладались сьогодні ввечері. Вони завжди викладаються на повну.

Колись я працював експертом на телебаченні. Це легко. Тож, якщо б сьогодні я поставив із перших хвилин атакувальну ​​гру, сильно натиснув на суперників, а потім ми побачили б два голи на початку гри у своїх воротах у відповідь, усі б казали: "Що він у біса робить?" Така реальність моєї роботи.

Реальність моєї роботи полягає в тому, що якщо ти програєш ігри, тебе критикуватимуть. Якщо ти виграєш, ти геній. Зазвичай правда десь посередині.

За останні кілька днів нам довелось багато чого зробити, зокрема — кілька тестів на фізичну підготовку сьогодні вранці. Зазвичай я оголошую команду напередодні матчу. Але цього разу я оголосив команду лише сьогодні вдень, коли мав повну інформацію про те, хто доступний.

Я маю віддати гравцям належне. Наш графік за останні тижні був неймовірним. Тож вони вкладали енергію, боротьбу, мали правильний настрій. Але, на жаль для нас, у нас не було тих якісних моментів, які б могли допомогти нам потрапити до півфіналу у другому таймі.

Я надзвичайно розчарований щоразу, коли програю футбольний матч. Щоразу, коли ми виграємо, я радий. Але щоразу, коли ми програємо, я не можу бути щасливим.

Є аспекти нашої гри сьогодні, якими я дуже задоволений. Ви могли бачити, як хлопці були спустошені після гри за те, що вони вклали. Ми вірили, що можемо приїхати сюди і все змінити.

Ми не досягли того, чого хотіли, але справа не в планах на гру, а в результатах. Я маю віддати належне нашим гравцям за те, що вони вклали в гру. Зрештою, коли суперники нам забили, ми просто надто сильно відкрились.

Мені потрібно було побачити, як команда виглядатиме після невдачі. Зараз нам потрібно правильно відреагувати. У суботу у нас складна гра на виїзді з Вулвергемптоном, і мені потрібно побачити, якою буде наша реакція на цю невдачу сьогодні", — заявив англійський фахівець.

У фінальній грі Арсенал зіграє проти сильнішого з пари Манчестер Сіті — Ньюкасл.