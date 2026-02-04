Англія

"Вишні" викуплять контракт іспанського захисника у Мілана за майже 25 млн євро з урахуванням бонусів.

Захисник Алекс Хіменес найближчим часом стане повноправним гравцем Борнмута. Інформацією про завершення переходу поділився авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року

За даними джерела, англійський клуб фіналізує угоду до кінця поточного тижня. Сума викупу 20-річного іспанця складе 19,5 млн євро, а ще 5,3 млн євро передбачені як бонусні виплати. Цікаво, що отримані кошти будуть розділені навпіл між Міланом та мадридським Реалом, оскільки "вершкові" зберегли право на 50% від суми подальшого продажу свого вихованця.

Очікується, що Хіменес підпише з "вишнями" довгостроковий контракт, розрахований до 2031 року. Нагадаємо, Борнмут орендував захисника у вересні минулого року. З того часу іспанець встиг провести 22 матчі у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м'ячем та однією результативною передачею.