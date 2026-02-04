Англія

Португальський тренер планує розповісти про причини свого звільнення лише після кампанії-2025/26.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім має намір уперше публічно розповісти про обставини свого відходу з клубу лише після завершення сезону-2025/26. Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, португальський фахівець свідомо утримується від будь-яких коментарів, аби не зашкодити роботі тимчасового наставника Майкла Карріка та не впливати на боротьбу команди за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Аморіма було звільнено минулого місяця на тлі "незадовільних результатів" і загострення напруженості у відносинах з керівництвом Манчестер Юнайтед. Його перебування на Олд Траффорд виявилося значно коротшим, ніж очікувалося, а сам відхід — доволі різким.

Очікується, що після завершення сезону тренер викладе власну версію подій, яка може пролити світло на внутрішні проблеми клубу. Зокрема, мова може йти про питання структури управління, трансферної політики та прийняття ключових рішень, які, за словами оточення Аморіма, суттєво вплинули на провал його проєкту в Манчестер Юнайтед.