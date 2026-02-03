Англія

Встановлено оптимістичну дату повернення.

Англієць отримав пошкодження під час розминки перед недавнім матчем Прем'єр-ліги проти Лідс Юнайтед(4:0),через що був терміново виключений зі стартового складу і замінений на Ноні Мадуеке.

Медичне обстеження показало, що Сака уникнув серйозного пошкодження м'язів, що стало великим полегшенням для Мікеля Артети. Проте, за інформацією Goal, вінгер все ж пропустить найближчі матчі. Зокрема, він точно не зіграє у важливому матчі-відповіді півфіналу Кубка ліги (Carabao Cup) проти Челсі цього вівторка.

Тренерський штаб не планує форсувати його відновлення, аби уникнути рецидиву Поточний прогноз лікарів встановлює оптимістичну дату повернення на середину лютого. В Арсеналі сподіваються, що Сака зможе повністю відновитися до матчу проти Тоттенгема, який відбудеться 22 лютого.