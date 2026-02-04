Англія

Мерсисайдці відмовилися скасувати пункт про виплату за дострокове розірвання оренди.

Гарві Елліотт опинився у скрутному становищі. 22-річний півзахисник хотів достроково перервати свою невдалу оренду в Астон Вілл і повернутися до Ліверпуля, проте трансфер заблокували фінансові суперечки між клубами.

За даними The Athletic, в орендній угоді Елліотта не було стандартного пункту про відкликання, який Ліверпуль міг би активувати в односторонньому порядку. Натомість, щоб розірвати контракт раніше літа, Астон Вілла повинна була заплатити штрафну компенсацію. Бірмінгемці, які й так покривають зарплату гравця, відмовилися платити додаткові гроші за те, щоб позбутися його.

Зі свого боку, Ліверпуль зайняв жорстку позицію і відмовився скасовувати цей платіж. Жодного компромісу до дедлайну не знайшли, тому гравець залишився в підвішеному стані. Головна причина, чому Елліотт не грає, — це специфічний пункт в його орендному договорі. Якщо він проведе за Астон Віллу 10 матчів, клуб буде зобов'язаний викупити його за суму близько 35 мільйонів фунтів. Наразі Елліотт зіграв 7 матчів.

Головний тренер Унаї Емері, який не бачить гравця у своїй тактичній схемі, вирішив замаринувати англійця, щоб випадково не активувати обов'язковий викуп: "Ми ще два місяці тому вирішили, що не переконані в необхідності підписувати його за такі гроші", — зізнався Емері у січні.

Ситуацію погіршує регламент ФІФА. Оскільки в серпні Елліотт встиг зіграти одну хвилину за Ліверпуль (вийшовши на заміну проти Ньюкасла на 89-й хвилині), він вже заграний за два клуби в цьому сезоні. Це означає, що він не може перейти в третій європейський клуб.

Єдиним варіантом залишалася МЛС, але Елліотт відхилив пропозицію Шарлотт, вважаючи переїзд до США у 22 роки передчасним. Тепер талановитому хавбеку доведеться провести залишок сезону, тренуючись без надії вийти на поле.