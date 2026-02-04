Англія

Попри інтерес з боку європейських грандів, італійський хавбек вирішив залишитися у складі "сорок" щонайменше до літа.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі не мав наміру змінювати клуб під час січневого вікна переходів. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року

За інформацією джерела, попри активні чутки про зацікавленість з боку Ювентуса та Арсеналу, Тоналі навіть не розглядав варіант із відходом. Керівництво "сорок" також продемонструвало тверду позицію, відмовившись виставляти гравця на продаж у січні.

Водночас зазначається, що ситуація може змінитися після завершення поточного сезону. Оскільки до футболіста зберігається предметний інтерес від кількох топклубів, питання його майбутнього знову стане актуальним влітку.

Тоналі захищає кольори англійського клубу з 2023 року. У нинішній кампанії він є одним із ключових виконавців, провівши 35 матчів у всіх турнірах та відзначившись п'ятьма асистами. Чинний контракт італійця з Ньюкаслом діє до середини 2028 року.