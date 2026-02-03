Англія

Проблеми зі здоров’ям форварда виявили під час подвійного медогляду в Мілані — рішення ухвалюватимуть з огляду на наступні півроку та чемпіонат світу.

Нападник Крістал Пелес Жан-Філіп Матета разом із клубним медичним штабом найближчим часом ухвалить рішення щодо можливого хірургічного втручання на коліні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони розглядають кілька варіантів розвитку подій з прицілом на найближчі шість місяців, а також з урахуванням майбутнього чемпіонату світу. Остаточне рішення має бути прийняте після детального аналізу стану гравця.

Проблеми з коліном у Матета були виявлені під час двох медичних оглядів, які футболіст проходив у Мілані. Саме ці результати стали ключовим фактором, через який італійський клуб відмовився від трансферу француза.

Нагадаємо, раніше Мілан погодився на перехід Матета з Крістал Пелес за 30 мільйонів євро, однак після поглибленого медичного обстеження клуб вирішив не підписувати 28-річного форварда. У поточному сезоні Матета провів 34 матчі, в яких забив 10 голів і віддав 2 результативні передачі.