Англія

Головний тренер містян іронічно поскаржився на те, що клуб витрачає замало грошей.

Пеп Гвардіола здивував журналістів несподіваною реакцією на трансферну кампанію Манчестер Сіті цієї зими. Попри те, що клуб у січні витратив 84 мільйони фунтів стерлінгів на підписання Марка Геї та Антуана Семеньйо, каталонець саркастично заявив, що хотів би, аби клуб витрачав ще більше.

На пресконференції після закриття трансферного вікна Гвардіолу запитали про роботу спортивного директора Уго Віани. У відповідь тренер вирішив потролити критиків та суперників, посилаючись на статистику чистих витрат клубів АПЛ. Гвардіола з іронією зазначив, що його засмучує той факт, що за останні п'ять років Манчестер Сіті посідає лише сьоме місце в лізі за балансом витрат і доходів на трансфери.

"Я трохи сумний і засмучений, тому що за чистими витратами за останні п'ять років ми лише сьомі в Прем'єр-лізі. Я хочу бути першим, тому не розумію, чому клуб не витратив більше грошей. Тож я трохи роздратований на них", — сказав Пеп.

Тренер продовжив свою думку, натякаючи, що тепер відповідальність за здобуття трофеїв має лежати на тих, хто витрачає більше:

"Те, де ми були раніше, пояснювалося великими витратами. Тепер інші шість команд повинні вигравати Прем'єр-лігу, Лігу чемпіонів та Кубки Англії, адже вони витратили більше за останні п'ять років. Це факт, а не думка... Тож удачі тим шести командам, що попереду нас", — заявив фахівець.

Сарказм Гвардіоли пролунав на тлі активної зими для Ман Сіті. Клуб придбав нападника Антуана Семеньйо з Борнмута за 64 млн фунтів та захисника Марка Геї за 20 млн фунтів, щоб закрити проблеми в обороні через травми Діаша, Гвардіола та Стоунза. Загальні витрати Сіті за останні три трансферні вікна сягнули 485 млн фунтів.

Однак Пеп апелював до нової таблиці чистих витрат за п'ятирічку, де лідерами є: 1. Манчестер Юнайтед (-684,6 млн фунтів) 2. Арсенал (-675,7 млн фунтів) 3. Челсі (-662 млн фунтів) Манчестер Сіті у цьому списку справді перебуває на сьомому місці (-397,7 млн фунтів), поступаючись також Тоттенгему, Ньюкаслу та Ліверпулю.