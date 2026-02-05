Англія

Сарказм від іспанця.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився після перемоги над Ньюкаслом (3:1) у другому матчі півфіналу Кубку ліги. Цитує іспанського фахівця BBC.

«Приємно грати проти Арсеналу, на даний момент найсильнішої команди Європи, а може й світу.

Це стосується багато чого – статистики, стабільності, безлічі деталей, які вони контролюють. І скільки б ми не грали проти них, це зробить нас краще.

Я лише молюся, щоб мої гравці були у хорошій формі, і щоб у нашому розпорядженні були ті, хто може спробувати нав'язати боротьбу Арсеналу.

Ми у фіналі завдяки витраченим грошам... Жарти убік, я справді радий. Це не щось зрозуміле, я знаю, який це складний шлях», – сказав Гвардіола.