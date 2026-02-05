Колумбійський форвард Ан-Насра міг повернутися до АПЛ, але лондонський клуб обрав іншого кандидата.
Джон Дуран, Getty Images
05 лютого 2026, 10:12
В останній день трансферного вікна нападник Ан-Насра Джон Дуран мав шанс опинитися в англійській Прем'єр-лізі. Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, послуги 22-річного колумбійця пропонували лондонському Тоттенгему.
Сам Дуран був зацікавлений у переході до табору "шпор" на правах оренди, проте столичний колектив вирішив зробити ставку на Коло Муані.
Очікується, що залишок сезону Дуран проведе у пітєрскому зеніті. Найближчим часом сторони мають підписати всі необхідні документи.
Першу частину сезону форвард провів в оренді у Фенербахче, де у 21 матчі відзначився п'ятьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами.