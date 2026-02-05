Англія

Колумбійський форвард Ан-Насра міг повернутися до АПЛ, але лондонський клуб обрав іншого кандидата.

В останній день трансферного вікна нападник Ан-Насра Джон Дуран мав шанс опинитися в англійській Прем'єр-лізі. Як стверджує інсайдер Фабріціо Романо, послуги 22-річного колумбійця пропонували лондонському Тоттенгему.

Сам Дуран був зацікавлений у переході до табору "шпор" на правах оренди, проте столичний колектив вирішив зробити ставку на Коло Муані.

Очікується, що залишок сезону Дуран проведе у п ітєрскому з еніті. Найближчим часом сторони мають підписати всі необхідні документи.

Першу частину сезону форвард провів в оренді у Фенербахче, де у 21 матчі відзначився п'ятьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами.