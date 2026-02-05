Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку англійської ліги, який відбувся 4 лютого 2026 року.

Манчестер Сіті у матчі півфіналу Кубка англійської ліги вдруге обіграв на власному полі Ньюкасл (3:1).

Команда Хосепа Гвардіоли не без частки везіння забила три м’ячі зусиллями нападника Мармуша та півзахисника Рейндерса, після чого інтрига в цій парі фактично перестала існувати.

Хоча колектив Едді Гау й спробував зробити цікавим другий тайм та навіть провів м’яч престижу, але на цьому й обмежився загалом у цій дуелі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл у рамках півфіналу Кубка ліги-2025/26:

Манчестер Сіті — Ньюкасл 3:1 (перший матч – 2:0)

Голи: Мармуш, 7, 29, Рейндерс, 32 — Еланга, 62

Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Аке (Аллейн, 46), Аїт-Нурі — Рейндерс, Ніко (Льюїс, 83), О’Райлі (Родрі, 71) — Фоден (Шеркі, 71), Мармуш, Семеньйо (Голанд, 71).

Ньюкасл: Рамсдейл — Тіав, Ботман, Берн — Тріпп’єр (Осула, 76), Ремзі, Тоналі, Голл (Мерфі, 46) — Віллок (Еланга, 46), Вольтемаде (Вісса, 46), Гордон (Барнс, 45).

Попередження: Нунес, Родрі