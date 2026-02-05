Англія

Клуб не планував розлучатися з нідерландським вінгером узимку, але влітку ситуація може змінитися.

Вест Гем у січні відхилив дві пропозиції щодо трансферу вінгера Крісенсіо Саммервілла — одну від клубу Прем’єр-ліги та ще одну від представника Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, лондонський клуб вважав 24-річного нідерландця недоторканним на поточний сезон і не розглядав варіантів його продажу взимку.

Сам футболіст був задоволений своїм становищем у команді та готовий залишатися, аби допомогти Вест Гему в другій частині сезону.

Водночас наголошується, що влітку ситуація може змінитися. Очікується, що Саммервілл стане одним із найбільш обговорюваних гравців трансферного ринку в червні, адже інтерес до нього проявляють одразу кілька клубів.

У поточному сезоні Саммервілл провів 20 матчів на клубному рівні, забив 4 голи та віддав 4 результативні передачі.