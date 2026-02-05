Англія

Ще й заробить на цьому додаткові кошти.

Бразильський нападник Джон Аріас у складі Флуміненсе запам’ятався своїми виступами на Клубному чемпіонаті світу-2025, після чого за 17 млн євро наприкінці липня минулого року його придбав англійський Вулвергемптон.

Проте адаптація в нових умовах для 28-річного виконавця навряд чи була вдалою, і після 26 матчів (1379 хвилин), двох голів та одного асисту в Англії він вирішив, що краще буде повернутись назад на батьківщину.

Палмейрас погодився в цьому допомогти, і за майже 25 млн євро готується до підписання Аріаса вже найближчим часом.