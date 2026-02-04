Англія

Тренер Ліверпуля наголошує, що перемоги важливі, але краса гри стоїть на першому місці.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот заявив, що стиль гри та привабливий футбол для вболівальників важливіший за будь-які трофеї.

"Ти як тренер можеш виграти АПЛ, Кубок Англії, Кубок ліги або Лігу чемпіонів, – сказав Слот. – Але найбільше і важливіше, чого ти можеш досягти, це стиль гри. Це футбол, за яким усім приємно дивитися".

"Хочу, щоб вболівальники отримували задоволення від перегляду матчів. Хоча на даний момент вони можуть трохи заперечувати, для мене красивий і яскравий футбол дуже важливий", – додав нідерландський наставник.

Слот зазначив, що його головна мета – контроль м’яча та насичена гра:



"Я завжди хочу, щоб команда володіла м’ячем, щоб гра була напруженою, і щоб уболівальникам подобалося те, що вони бачать. Не всі фанати з цим згодні, але я розумію їхню точку зору".

Минулого сезону Ліверпуль виграв титул АПЛ, але зараз команда йде шостою, відстаючи від лідера Арсенала на 14 очок.



Слот прокоментував нинішні результати команди:



"Справжнє занепокоєння щодо Ліверпуля полягає в трьох моментах: стандартні положення, контратаки та низькі блоки суперників. Ми ще не навчилися ефективно з ними справлятися".

"Трофеї – це одне, але бути командою, яка грає хороший футбол, в довгостроковій перспективі важливіше", – підкреслив тренер.

Найближчий шанс Ліверпуля показати свій стиль гри та довести здатність боротися за європейські трофеї буде у матчі проти Манчестер Сіті в неділю, 8 лютого.