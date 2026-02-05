Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 5 лютого, розпочавшись о 16:00.

Сьогодні, 5 лютого, луганська Зоря проведе свій шостий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Віктора Скрипника буде друга команда узбекистанський Андижан. Матч розпочнеться о 14:00.

Онлайн трансляція матчу Зоря — Андижан:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Зоря посіла восьму сходинку.