"Червоні дияволи" планують підсилити центр поля молодим талантом Ноттінгем Форест.

Бразильський хавбек Каземіро залишить Манчестер Юнайтед після завершення сезону-2025/26. За інформацією журналістів The Athletic, під час літнього трансферного вікна боси манкуніанців планують підписати нового півзахисника на цю позицію.

Головною трансферною ціллю клубу наразі є гравець Ноттінгем Форест Елліот Андерсон. Окрім нього, до шорт-листа Юнайтед входять Адам Вортон та Карлос Балеба. Керівництво розглядає ці варіанти як довгострокову інвестицію в оновлення опорної зони.

Після 24 турів англійської Прем'єр-ліги підопічні Майкла Карріка мають у своєму активі 41 бал та посідають четверте місце в турнірній таблиці. Манчестер Юнайтед наразі відстає від Астон Вілли, яка йде третьою, на п'ять очок.

