Англія

Досвідчений захисник готовий піти на суттєве зниження зарплати, щоб продовжити виступи на Олд Траффорд.

Захисник Гаррі Магвайр висловив бажання пов’язати своє майбутнє з Манчестер Юнайтед до моменту завершення ігрової кар'єри. Як повідомляє The Touchline, 32-річний футболіст настільки відданий клубу, що заради нового контракту готовий до значного скорочення своєї поточної заробітної плати.

Після складних етапів у кар'єрі, що супроводжувалися критикою, зараз англієць почувається впевненіше, ніж будь-коли. Під керівництвом Майкла Карріка захисник знову став важливою частиною команди.

Чинна угода Магвайра з манкуніанцями розрахована до літа 2026 року. За весь час виступів у складі "червоних дияволів" захисник провів 259 матчів, у яких відзначився 17 забитими м’ячами та 9 асистами. Наразі керівництво клубу роздумує над пролонгацією співпраці з ветераном.