Англія

Спортивний директор "шпор" заявив, що керівництво вже визначилося з позиціями та профілями гравців для підсилення.

Спортивний директор Тоттенгема Йоган Ланге підтвердив, що лондонський клуб готується до насиченого літнього трансферного вікна та має чіткий план дій щодо майбутнього підсилення складу.

"Ми підходимо до літа з великими амбіціями. Плани вже розроблені, і ми маємо чітке розуміння того, які позиції та які профілі гравців нам потрібні", — цитує слова Йогана Ланге журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що влітку Тоттенгем зосередиться на точковому підсиленні складу відповідно до довгострокової стратегії розвитку клубу. Керівництво прагне зробити команду конкурентоспроможною як у внутрішніх турнірах, так і на європейській арені.

Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно готовий вдруге очолити Тоттенгем.