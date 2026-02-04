Спортивний директор "шпор" заявив, що керівництво вже визначилося з позиціями та профілями гравців для підсилення.
Йоган Ланге, Getty Images
04 лютого 2026, 23:24
Спортивний директор Тоттенгема Йоган Ланге підтвердив, що лондонський клуб готується до насиченого літнього трансферного вікна та має чіткий план дій щодо майбутнього підсилення складу.
"Ми підходимо до літа з великими амбіціями. Плани вже розроблені, і ми маємо чітке розуміння того, які позиції та які профілі гравців нам потрібні", — цитує слова Йогана Ланге журналіст Фабріціо Романо.
Очікується, що влітку Тоттенгем зосередиться на точковому підсиленні складу відповідно до довгострокової стратегії розвитку клубу. Керівництво прагне зробити команду конкурентоспроможною як у внутрішніх турнірах, так і на європейській арені.
Раніше повідомлялося, що Маурісіо Почеттіно готовий вдруге очолити Тоттенгем.