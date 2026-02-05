Іспанія

Спортивний директор пояснив, що клуб зберігає ключових гравців через боротьбу за виживання.

Спортивний директор Жирони Кіке Карсель розповів, що клуб отримував пропозиції щодо своїх ключових гравців, зокрема українського півзахисника Віктора Циганкова, під час зимового трансферного вікна. Незважаючи на зацікавленість інших команд, каталонці ухвалили рішення залишити лідерів у складі.

Карсель пояснив, що клуб завжди відкритий для продажу футболістів, якщо це відповідає інтересам Жирони. Однак цього разу ситуація була особливою:

"Ви знаєте, що Жирона завжди відкрита для продажу гравців. Цієї зими у нас були пропозиції щодо Арнау та Циганкова, але ми хочемо продовжити їхні контракти, бо це важливі виконавці. Зараз ми б'ємося за виживання, тому вирішили їх не продавати", — сказав Карсель.

Нагадаємо, Циганков — найкращий гравець Жирони у грудні.