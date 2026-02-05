Інше

Бразилець переїздить на Близький Схід.

Генеральний директор Аль-Хіляля Естеве Кальсада розповів, чи може вінгер мадридського Реала Вінісіус переїхати в Саудівську Аравію. Його слова наводить Cadena SER.

«У нашому випадку ніяких переговорів немає, але генеральний директор саудівської ліги каже, що якщо Вінісіус буде доступний, то він намагатиметься його підписати", — сказав Кальсада.

Контракт бразильця з Реалом розрахований до 30 червня 2027 року. Цього сезону Вінісіус забив 8 голів і зробив 11 результативних передач у 33 матчах в усіх турнірах.