Англія

Аргентинським захисником цікавляться клуби з Ла Ліги та інших чемпіонатів.

Захисник Крістіан Ромеро готовий покинути Тоттенгем після завершення поточного сезону. Як повідомляють джерела, 27-річним аргентинцем цікавляться кілька клубів з Ла Ліги та інших європейських чемпіонатів.

Cristian Cuti Romero tiene sondeos de de La Liga de España y otra liga más.

Ya los había tenido en el mercado de pases anterior y estuvieron a un paso de la oferta formal.

Va a salir de Tottenham en el próximo mercado de junio. pic.twitter.com/OWrjDpQgf5 — Gastón Edul (@gastonedul) February 3, 2026

Нагадаємо, що раніше Ромеро підписав довгостроковий контракт із Тоттенгемом і став новим капітаном команди. У нинішньому сезоні центрбек провів 27 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.

Тоттенгем наразі посідає 14-е місце в АПЛ, набравши 29 очок. Наступний матч команда Томаса Франка проведе проти Манчестер Юнайтед 7 лютого на виїзді.