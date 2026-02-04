Аргентинським захисником цікавляться клуби з Ла Ліги та інших чемпіонатів.
Крістіан Ромеро, getty images
04 лютого 2026, 21:28
Захисник Крістіан Ромеро готовий покинути Тоттенгем після завершення поточного сезону. Як повідомляють джерела, 27-річним аргентинцем цікавляться кілька клубів з Ла Ліги та інших європейських чемпіонатів.
Нагадаємо, що раніше Ромеро підписав довгостроковий контракт із Тоттенгемом і став новим капітаном команди. У нинішньому сезоні центрбек провів 27 матчів у всіх турнірах, забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.
Тоттенгем наразі посідає 14-е місце в АПЛ, набравши 29 очок. Наступний матч команда Томаса Франка проведе проти Манчестер Юнайтед 7 лютого на виїзді.