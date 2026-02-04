Англія

Керманич "сорок" розповів про бойове налаштування своєї команди перед надскладним виїздом на Етіхад.

Сьогодні, 4 лютого, у матчі-відповіді півфіналу Кубка англійської ліги Манчестер Сіті прийматиме Ньюкасл. Головний тренер гостей Едді Гау поділився очікуваннями від вирішального протистояння за вихід у фінал.

Манчестер Сіті — Ньюкасл Юнайтед. Анонс і прогноз на матч Кубка англійської ліги

"Ми досі віримо. У нас чудова команда, гравці якої здатні продемонструвати високий рівень на будь-якому стадіоні світу. Мої підопічні максимально вмотивовані. Нам буде вкрай важко відіграти гандикап, але ми докладемо всіх зусиль для цього", — наводить слова спеціаліста пресслужба клубу.

Стартовий свисток на стадіоні Етіхад пролунає о 22:00. Нагадаємо, що в першій зустрічі "сороки" поступилися "містянам" на власному полі з рахунком 0:2, тож тепер команді Гау необхідно забивати щонайменше двічі для відновлення інтриги.