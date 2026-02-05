Англія

Захисник не зможе допомогти Манчестер Сіті у фіналі Кубка ліги через особливості регламенту.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола сподівався, що новачок команди Марк Геї зможе взяти участь у березневому фіналі Кубка англійської ліги проти Арсенала. Проте, як повідомляє The Times, Футбольна ліга Англії відмовилася змінювати правила заради іспанського фахівця.

Згідно з оновленим регламентом турніру, футболіст має право виступати за два різні клуби в одному розіграші лише за умови, що він змінив команду до початку першого півфіналу.

Оскільки Марк Геї приєднався до "містян" пізніше, він не має права виходити на поле у цьому турнірі до кінця сезону. Цікаво, що інший новачок Сіті, Антуан Семеньйо, під це обмеження не потрапив і зможе зіграти у фіналі.

Вирішальний матч за Кубок ліги між Манчестер Сіті та Арсеналом відбудеться на стадіоні Вемблі 22 березня.