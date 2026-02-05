Англія

Керманич Ліверпуля відзначив прогрес німецького півзахисника в аспекті гри без м'яча.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо розвитку зіркового півзахисника команди Флоріана Вірца. На думку фахівця, гравець суттєво додав у захисних діях та пресингу.

"Флоріан Вірц не сильно покращив свою гру з м'ячем, тому що він від самого початку був чудовим у цьому компоненті. А ось без м'яча я бачу в нього серйозний прогрес, як і у деяких інших гравців", — цитує Слота видання The Touchline.

Нагадаємо, що Ліверпуль придбав 22-річного хавбека перед початком цього сезону, заплативши леверкузенському Баєру рекордні 125 мільйонів євро.

У складі мерсисайдців Вірц уже провів 32 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів та вісім результативних передач.

Раніше Слот висловився про майбутнє ван Дейка в Ліверпулі.