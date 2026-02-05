Керманич Ліверпуля відзначив прогрес німецького півзахисника в аспекті гри без м'яча.
Флоріан Вірц, Getty images
05 лютого 2026, 15:10
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо розвитку зіркового півзахисника команди Флоріана Вірца. На думку фахівця, гравець суттєво додав у захисних діях та пресингу.
"Флоріан Вірц не сильно покращив свою гру з м'ячем, тому що він від самого початку був чудовим у цьому компоненті. А ось без м'яча я бачу в нього серйозний прогрес, як і у деяких інших гравців", — цитує Слота видання The Touchline.
Нагадаємо, що Ліверпуль придбав 22-річного хавбека перед початком цього сезону, заплативши леверкузенському Баєру рекордні 125 мільйонів євро.
У складі мерсисайдців Вірц уже провів 32 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок шість голів та вісім результативних передач.
