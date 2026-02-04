Англія

Венсан Компані та інші кандидати на заміну уже у фокусі керівництва.

Манчестер Сіті опинився у ситуації невизначеності щодо свого головного тренера Пепа Гвардіоли. За інформацією BBC, існує "відчутна невизначеність" стосовно того, чи відпрацює наставник останній рік свого контракту, який розрахований до червня 2027 року.

Навіть якщо Гвардіола залишиться на наступний сезон, подовження угоди вважається малоймовірним. Остаточне рішення про його майбутнє очікується ближче до завершення або після закінчення поточного сезону.

"Гвардіола незадоволений своїм становищем у клубі", – зазначає відомий скаут Мік Браун. "Ми бачили це минулого року, коли в команді стався різкий спад форми. Вони більше не почуваються непереможними, і навіть можуть залишитися без трофеїв".

Керівництво клубу розпочало пошуки нового тренера. За даними Football Insider, основним кандидатом є колишній футболіст Сіті Венсан Компані, який зараз очолює німецьку Баварію.

Якщо домовитися з Компані не вдасться, клуб розглядає й інші варіанти, серед яких колишній наставник мадридського Реала Хабі Алонсо та Енцо Марескі, який працював у Челсі.

Попри невизначеність із тренером, клуб активно підсилює склад. У січневому вікні до команди приєдналися Антуан Семеньйо та Марк Геї.

"Сіті більше не може покладатися на ідею процвітання під керівництвом Гвардіоли у своїх пропозиціях для гравців", – зазначають джерела.

Наразі Манчестер Сіті продовжує боротьбу в Прем'єр-лізі, займаючи друге місце в таблиці з 47 очками після 24 матчів.