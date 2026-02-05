Італія

Інтер у півфіналі Кубку Італії.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після перемоги над Торіно (2:1) в рамках 1/4 фіналу Кубку Італії. Цитує румунського фахівця Sport Mediaset.

«Я не журналіст і не граю у фентезі-футбол, тож виставляти оцінки гравцям не буду.

Я задоволений грою, тією енергією, яка була нам потрібна у такому матчі, і тим, що нам вдалося створити. Звичайно, коли рахунок стає 2:1, суперник отримує друге дихання і намагається впіймати цей імпульс, але особливих проблем вони нам не доставили.

Ми знаємо, з ким маємо справу і добре знаємо гравців, з якими працюємо. У таких матчах потрібна енергія та свіжі ноги, тому я вибрав тих футболістів, які мали більше сил. Не забувайте, що в нас був дуже насичений січень і попереду ще більш завантажений лютий.

Я хочу похвалити Коккі та Камате, але також відзначити роботу тих, хто роками працював із цими хлопцями в академії Інтера. Сьогодні це Коккі та Камате, але я міг би назвати і Бово, Топаловича, Алексіу та Беренбруха.

Стефано Веккі робить чудову роботу з командою до 23 років, ці хлопці прогресують і можуть бути корисними нам протягом усього сезону», – сказав Ківу.