Італія

Гульєльмо Вікаріо може повернутися до Серії А вже наступного літа, щоб стати наступником Яна Зоммера.

Інтер розпочав активну фазу переговорів із голкіпером Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо. "Нерадзуррі" вбачають у 29-річному італійцеві ідеальну заміну для ветерана Яна Зоммера.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2026 року

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, цими днями відбулася зустріч представників Інтера з агентами футболіста. Сторони обговорили деталі потенційної співпраці. Сам воротар "шпор", за чутками, серйозно налаштований на повернення до рідної Італії та готовий представляти кольори міланського гранда.

Гульєльмо Вікаріо приєднався до Тоттенгема у 2023 році, перейшовши з Емполі. Наразі його ринкова вартість за даними Transfermarkt становить 30 млн євро.

Перехід італійця до табору Інтера може відбутися вже під час літнього трансферного вікна.