Англія

Півзахисник Арсенала підтримав свого партнера по команді, який ризикує пропустити залишок сезону.

Хавбек лондонського Арсенала Мартін Субіменді висловився про важку травму свого одноклубника Мікеля Меріно. 29-річний іспанець отримав перелом стопи, і тепер йому потрібне хірургічне втручання. Через тривале відновлення гравець може не встигнути повернутися до ладу до початку світової першості.

"Мікелю боляче. Він справжній професіонал, тому дбає про своє здоров’я та думає про інтереси клубу. Я знаю, що найбільше постраждав сам Меріно, але це також серйозний удар для всієї команди. Він зробить усе можливе, щоб відновитися до чемпіонату світу та допомогти збірній Іспанії.

Буде дуже шкода, якщо йому це не вдасться", — заявив в інтерв'ю Субіменді.

У поточному сезоні Меріно був одним із ключових гравців "канонірів", відзначившись шістьма забитими м'ячами та трьома результативними передачами у 33 матчах.