Тренер визнав, що клуб готується до життя без капітана, але розраховує на нього ще щонайменше півтора року.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо майбутнього центрального захисника Вірджила ван Дейка у клубі. Контракт 34-річного нідерландця з мерсисайдцями чинний до літа 2027 року.

"Ми ніколи нічого не робимо в паніці, все ґрунтується на довгострокових ідеях чи на чомусь, про що довгий час думав не лише хтось один, а кілька людей.

Звичайно, ми усвідомлюємо, що Вірджіл не залишиться в клубі ще на 10 років, але має ще півтора року контракту, тож він залишиться з нами на цей час, а може, й довше.

Якщо він продовжить залишатися в такій формі, як зараз... У його віці 7–8 місяців кожні три дні грати не лише за клуб, а й за збірну – це комплімент, і я сподіваюся, що він зможе підтримувати форму ще кілька років. Але ми не дурні, знаємо, що найближчими роками у клубу почнеться життя без Вірджила.

Я можу сказати те саме про будь-яку позицію – клуб думає не лише про короткострокові, а й про середньо- та довгострокові перспективи", — сказав Слот.

