Тренер визнав, що клуб готується до життя без капітана, але розраховує на нього ще щонайменше півтора року.
Вірджил ван Дейк, getty images
05 лютого 2026, 14:47
Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо майбутнього центрального захисника Вірджила ван Дейка у клубі. Контракт 34-річного нідерландця з мерсисайдцями чинний до літа 2027 року.
"Ми ніколи нічого не робимо в паніці, все ґрунтується на довгострокових ідеях чи на чомусь, про що довгий час думав не лише хтось один, а кілька людей.
Звичайно, ми усвідомлюємо, що Вірджіл не залишиться в клубі ще на 10 років, але має ще півтора року контракту, тож він залишиться з нами на цей час, а може, й довше.
Якщо він продовжить залишатися в такій формі, як зараз... У його віці 7–8 місяців кожні три дні грати не лише за клуб, а й за збірну – це комплімент, і я сподіваюся, що він зможе підтримувати форму ще кілька років. Але ми не дурні, знаємо, що найближчими роками у клубу почнеться життя без Вірджила.
Я можу сказати те саме про будь-яку позицію – клуб думає не лише про короткострокові, а й про середньо- та довгострокові перспективи", — сказав Слот.
