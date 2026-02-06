Англія

Англійський вінгер готовий піти на зниження зарплати, щоб знову грати разом із бельгійцем після відходу з Челсі.

Фланговий нападник Рахім Стерлінг може продовжити кар’єру в Наполі. Італійський клуб уже веде переговори з 31-річним англійцем, який став вільним агентом після розірвання контракту з Челсі.

За даними джерела, Стерлінг серйозно зацікавлений у трансфері до Неаполя через можливість знову зіграти разом із Кевіном Де Брюйне. Футболісти підтримують дружні стосунки та разом виступали за Манчестер Сіті з 2015 по 2022 рік.

Повідомляється, що вінгер готовий піти на значне зменшення зарплатних вимог, щоб пришвидшити свій перехід до італійського гранда. Це може стати важливим фактором для Наполі під час переговорів.

Нагадаємо, Рахім Стерлінг залишив лондонський Челсі на правах вільного агента у січні, достроково домовившись про розірвання контракт на тлі абсолютною відсутності ігрової практики.