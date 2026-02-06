Іспанія

Каталонці задоволені роботою польського форварда і розглядають продовження контракту щонайменше до 2027 року.

Барселона може запропонувати Роберту Левандовські новий контракт ще на один сезон, але на менш вигідних фінансових умовах.

За інформацією ESPN, керівництво клубу позитивно оцінює професіоналізм 37-річного нападника та його внесок у команду.

Головний тренер каталонців Гансі Флік задоволений ставленням поляка до тренувального процесу та його стабільною грою, тому клуб вивчає різні сценарії співпраці з форвардом до літа 2027 року.

Левандовські виступає за Барселону з 2022 року. У поточному сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 3 результативні передачі. Чинний контракт польського бомбардира з клубом діє до літа 2026 року.

