Каталонці задоволені роботою польського форварда і розглядають продовження контракту щонайменше до 2027 року.
Роберт Левандовські, Getty Images
06 лютого 2026, 08:31
Барселона може запропонувати Роберту Левандовські новий контракт ще на один сезон, але на менш вигідних фінансових умовах.
За інформацією ESPN, керівництво клубу позитивно оцінює професіоналізм 37-річного нападника та його внесок у команду.
Головний тренер каталонців Гансі Флік задоволений ставленням поляка до тренувального процесу та його стабільною грою, тому клуб вивчає різні сценарії співпраці з форвардом до літа 2027 року.
Левандовські виступає за Барселону з 2022 року. У поточному сезоні він провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 12 голів і віддав 3 результативні передачі. Чинний контракт польського бомбардира з клубом діє до літа 2026 року.
