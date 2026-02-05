Англія

Санкція через перевищення фінансових збитків ставить клуб на межу зони вильоту.

Лестер Сіті отримав штраф у вигляді зняття 6 очок за порушення правил прибутковості та сталого розвитку за підсумками сезону 2023/24. Про це повідомляє Бен Джейкобс.

Незалежна комісія встановила, що клуб перевищив допустимий поріг збитків на 20,8 мільйона фунтів стерлінгів у період з 2022 по 2024 рік. Оскільки Лестер наразі виступає в Чемпіоншипі, правління Англійської футбольної ліги (EFL) ратифікувало рішення про негайне застосування санкцій.

До штрафу "лисиці" мали 38 очок і перебували на 17-му місці, але після зняття 6 балів опустилися на 20-те місце. Вони залишаються над зоною вильоту лише завдяки різниці м’ячів, випереджаючи Вест Бромвіч, який має ті ж 32 очки.

Раніше Лестер звільнив головного тренера Марті Сіфуентеса. Команда програла 11 з 29 ігор під його керівництвом і наразі шукає нового наставника, оскільки наступний матч проти Бірмінгем Сіті (7 лютого) може стати критичним у боротьбі за виживання.

EFL зазначила, що клуб може оскаржити санкцію, проте комісія підтвердила порушення правил фінансової стабільності під час перебування Лестера в Прем'єр-лізі. За трирічний період клуб зазнав збитків понад 200 мільйонів фунтів при дозволеному максимумі 81 мільйон.