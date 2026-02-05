Англія

Тренер мерсисайдців наголосив, що 20-річним французом цікавилися й інші топклуби, але Ліверпуль виграв боротьбу за гравця.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками щодо підписання захисника Жеремі Жаке, який приєднається до англійського клубу з Ренна влітку. Сума трансферу склала 60 мільйонів євро плюс 12 мільйонів у вигляді бонусів.

"Я дуже радий. Він надзвичайно великий талант. Ми були не єдиними, хто ним цікавився, тому це великий комплімент для людей, які так наполегливо працювали над підписанням гравця.

Це ще один приклад моделі, яку ми використовуємо в клубі. Це молоді й дуже талановиті гравці, іноді на початку кар’єри, а іноді ті, хто вже кілька років виступає. Ті, хто здатний покращити нашу гру і допомогти нам у короткостроковій перспективі, а також, безумовно, і в довгостроковій", — додав наставник Ліверпуля.

20-річний Жеремі Жаке приєднається до мерсисайдців перед стартом наступного сезону і розглядається як важливе підсилення оборонної лінії команди.