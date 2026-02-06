Англія

Чемпіона світу психологічно тисне життя в Англії, а приклад Хуліана Альвареса підштовхує його до переїзду в Іспанію.

Півзахисник Челсі та збірної Аргентини Енцо Фернандес розглядає можливість зміни клубу та хотів би продовжити кар’єру в мадридському Реалі. За даними іспанських медіа, причина потенційного відходу не пов’язана з грою на полі чи фінансовими умовами.

Повідомляється, що на футболіста тисне спосіб життя в Англії — холодний клімат, часті дощі та нестача сонячних днів. Фернандес звик до тепліших умов і вважає, що Іспанія підходить йому значно більше.

Аргентинець також надихається прикладом свого партнера по національній команді Хуліана Альвареса, який після переходу з Манчестер Сіті до мадридського Атлетіко почав демонструвати яскравішу гру та швидко адаптувався до нових умов.

Контракт Енцо з Челсі розрахований до 2032 року, а в поточному сезоні АПЛ він відзначився шістьма голами та однією результативною передачею у 20 матчах.