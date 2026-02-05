Англія

Солідний старт нових тренерів в АПЛ.

Стали відомі номінанти на отримання на городи найкращому тренеру місяця в чемпіонаті Англії за підсумками січня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

На нагороду претендують чотири фахівці:

Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед) – 2 матчі, 2 перемоги – різниця м'ячів: +3;

Ліам Росеньйор (Челсі) – 3 матчі, 3 перемоги, різниця м'ячів: +5;

Шон Дайч (Ноттінгем Форест) – 4 матчі, 2 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця м'ячів: +1;

Андоні Іраола (Борнмут) – 5 матчів, 3 перемоги, 1 нічия, 1 поразка, різниця м'ячів: +3.