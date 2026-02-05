Англія

На нас чекає шикарний матч в АПЛ.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився думками напередодні матчу проти Манчестер Сіті в рамках 25-го туру АПЛ. Цитує нідерландського фахівця BBC.

«Я пам'ятаю гру, яку ми провели на виїзді, у першому таймі нас переважно повністю перегравали. Це ще один момент, щоб побачити, на якому етапі розвитку знаходиться команда. Тим не менш, ми розуміємо важливість результату в неділю, але це стосується всіх команд, які виступають у Прем'єр-лізі.

Це заключна фаза сезону, тому результати мають дедалі більшого значення. Відмінна команда, яка змогла перемогти тих, кого ми обіграли на вихідних (Ньюкасл у півфіналі Кубка ліги – прим.’), навіть не основним складом – це говорить про те, якою силою, як і раніше, є і завжди буде Манчестер Сіті.

Розвиток команди, те, як ми можемо грати на нашому стадіоні перед нашими вболівальниками – це також дуже корисно. Ми показали – можливо, за винятком першого тайму проти Манчестер Сіті та першого тайму проти «Пелас», — що ми здатні конкурувати з будь-якою командою, проти якої граємо.

На жаль, нам не вдалося показати стабільні результати, але ми показали, що здатні конкурувати. На цей раз ми хочемо показати себе з найкращого боку», – сказав Слот.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті запланований на 8 лютого. Початок о 18:30 за київським часом.