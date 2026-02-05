Англія

Тренер Челсі заявив, що суперник завадив повноцінній розминці.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор розкритикував Арсенал за поведінку під час розминки перед матчем-відповіддю півфіналу Кубка Англійської Ліги на Емірейтс. За словами наставника лондонців, представники тренерського штабу суперника зайшли на половину поля Челсі, що він розцінив як прояв неповаги.

Інцидент потрапив у трансляцію Sky Sports: роздратований Росеньйор емоційно звертався до лави Арсенала, вимагаючи залишатися на своїй половині поля. Тренер зазначив, що дії опонента вплинули на підготовку його команди до гри.

"Це були не гравці. Я завжди вважаю, що під час розминки кожна команда має свою половину поля. Я ніколи не просив свій штаб заходити на територію суперника", – пояснив Росеньйор. Він додав, що у футболі існує певний етикет, якого слід дотримуватися, незалежно від статусу матчу.

Водночас наставник Челсі підкреслив, що не має претензій особисто до Арсенала чи його головного тренера Мікеля Артети, до якого ставиться з повагою: "У той момент я просто відчув, що до моєї команди не поставилися належним чином", – резюмував Росеньйор.

На полі Арсенал здобув мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Кая Гаверца у компенсований час і вийшов до фіналу Кубка Англійської Ліги з загальним рахунком 4:2. Після вильоту з турніру Челсі зосередиться на наступному матчі чемпіонату проти Вулвергемптона.