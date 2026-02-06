Северная Америка

Фабріціо Романо підтвердив перехід колумбійця до МЛС.

Колишня зірка мадридського Реала та мюнхенської Баварії Хамес Родрігес розпочинає новий етап своєї кар'єри в Сполучених Штатах Америки. Як повідомляє найавторитетніший футбольний інсайдер світу Фабріціо Романо, клуб МЛС Міннесота Юнайтед досяг повної домовленості про підписання контракту з 33-річним колумбійським плеймейкером.

Хамес приєднається до гагарів на правах вільного агента. Умови контракту не повідомляються. Останнім місцем роботи найкращого бомбардира Чемпіонату світу 2014 року був Леон.

Статистика в Мексиці була змішаною: 5 голів та 8 асистів у 34 матчах. Хоча в першому сезоні команда вийшла до плей-оф, другий турнір Леон провалив, опинившись на дні таблиці. Проте клас гравця не викликає сумнівів — на Копа Америка-2024, що проходив у США, Хамеса визнали найкращим гравцем турніру, де він допоміг Колумбії дійти до фіналу проти Аргентини.