Англія

Леон Горецка відкритий до переїзду в АПЛ.

Англійські гранди продовжують стежити за ситуацією навколо півзахисника Баварії Леона Горецки.

За інформацією журналіста Екрема Конура, Манчестер Юнайтед, Арсенал і Вест Гем проявляють інтерес до 30-річного німця, який залишить мюнхенський клуб у літнє трансферне вікно.

Повідомляється, що перші контакти між представниками футболіста та клубами з Англії показали: Горецка позитивно налаштований на новий виклик за межами Німеччини та не виключає переїзду до Прем’єр-ліги.

У поточному сезоні півзахисник провів 28 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем.