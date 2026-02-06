Іспанія

Особливе роздратування викликало використання Камавінги на фланзі захисту за наявності профільних латералів.

Керівництво мадридського Реала висловило невдоволення роботою головного тренера Альваро Арбелоа через часті зміни позицій ключових футболістів у стартовому складі.

У клубі негативно сприймають практику використання гравців не на їхніх профільних ролях, що, на думку керівництва, може впливати на стабільність результатів команди.

Найбільш показовим прикладом стала ситуація з Едуардо Камавінгою, якого тренер використав на позиції лівого захисника в матчі 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. При цьому профільні фулбеки Фран Гарсія та Альваро Каррерас залишилися на лаві запасних.

Раніше повідомлялось, що Реал не планує робити ставку на Арбелоа у довгостроковій перспективі.