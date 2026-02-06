Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.



З початку доби відбулося 140 бойових зіткнень.



Противник завдав 55 авіаційних ударів, скинув 130 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4130 дронів-камікадзе та здійснив 2315 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.



На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили одну атаку противника, ворог здійснив 66 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Вовчанськ.



Дві атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районі населеного пункту Загризове та у бік Куп’янська.



На Лиманському напрямку українські воїни зупинили вісім атак у районах населених пунктів Дробишеве, Зарічне та у бік Ставків, Діброви. Одне боєзіткнення триває.



На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили вісім спроб окупантів просунутися вперед, у районі населеного пункту Дронівка та у бік Закітного, Платонівки. Ще три боєзіткнення в даний час не завершено.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 17 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки, Новопавлівки, Софіївки.



На Покровському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Новопідгородного, Новопавлівки, Нового Донбасу. У деяких локаціях бої досі тривають.



За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 53 окупантів та поранили 37; знищили 18 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, сім одиниць спеціальної техніки, також уражено самохідну артилерійську установку, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 12 укриттів особового складу противника.



На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили три атаки окупантів, у районі Злагоди та у бік Олександрограда. Авіаудару керованими авіабомбами зазнали Зелена Долина, Левадне, Орли.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів – у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Добропілля, Залізничного, Прилук, Варварівки, Святопетрівки, Зеленого. У деяких локаціях бої тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Залізничне, Чарівне, Гірке, Копані, Воздвижівка.



На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції наших захисників у районі Приморського. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Шевченківське, Новоандріївка.



На Придніпровському напрямку загарбники один раз безрезультатно намагалися покращити своє положення.



Биймо ворога та наближаймо нашу Перемогу!

Слава Україні!